В Александрове прокурор добился изменения конструкции пандуса в доме, где проживает...

В Александрове прокурор добился изменения конструкции пандуса в доме, где проживает инвалид-колясочник.В последнее время во многих передачах (на радио и телевидении) звучит сочетание «доступная среда». Но что это значит? На самом деле всё просто, это среда обитания, объекты строительства и транспорта, информации и связи, спроектированные с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющие людям с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.В настоящее время в России реализуются специальные программы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и сооружений, разрабатывается проектная документация нового поколения с учетом требований нормативных документов.Увы, проблема до сих пор очень остро стоит во многих городах Владимирской области. Так, например, Александровской городской прокуратурой была проведена проверка жилищного законодательства по обращению местной жительницы.Выяснилось, что у совершеннолетней дочери заявительницы - нарушения опорно-двигательного аппарата. И она является инвалидом-колясочником.В 2023 году администрацией Александровского района в рамках программы «Социальное жилье» семье была предоставлена квартира в доме, входная группа в который, увы, оказалась не приспособлена для проезда инвалидной коляски.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют: «… угол наклона существующего пандуса не соответствует требованиям закона».Естественно о «самостоятельном передвижении» и «доступной среде» в этом случае говорить не приходится.Как итог: по результатам проверки прокурором в администрацию Александровского района было внесено представление.В данный момент ведутся работы по изменению конструкции пандуса. И в скором времени проблема для семьи должна, наконец, решиться.Фото: pxfuel.com