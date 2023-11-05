В декабре во Владимирской области откроются два новых семейных многофункциональных центра. Они...

В декабре во Владимирской области откроются два новых семейных многофункциональных центра.Они откроются на базе Ковровского и Муромского социально-реабилитационных центров.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, МФЦ (многофункциональный центр) — это организация, которая предоставляет гражданам различный спектр государственных и муниципальных услуг.Около тысячи семей в год смогут получать в двух новых многофункциональных центрах социальную, правовую, психологическую и юридическую помощь, рассказали в Минсоцзащиты.Сообщается, что в центрах все продумано до мелочей: доступная среда, в том числе для людей с инвалидностью, уличная навигация для удобства посетителей, зоны первичного приема, информирования, цифровых сервисов, уютный детский уголок и др.Напомним, первый в регионе семейный МФЦ создан на базе Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Его адрес: ул.Фейгина, 35 А. Телефон: (4922) 53-86-33.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области