В городе Кольчугино 4 ноября загорелась жилая квартира, пострадал 1 человек. О пожаре сообщает...

В городе Кольчугино 4 ноября загорелась жилая квартира, пострадал 1 человек.О пожаре сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Уточняется, что в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о возгорании в вечернее время — 19:11.Выяснилось, что пожар в Кольчугино (посёлок Литвиново) произошёл в доме 38 «Б».В пресс-службе МЧС России по Владимирской области уточняют: «Пострадал 1 человек, он же спасён...»Удалось оперативно погасить пламя. Предварительная площадь возгорания — 1 квадратный метр.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области