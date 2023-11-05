Огонь разгорелся в частном доме №38б в поселке Литвиново. Спасатели получили сообщение о возгорании 4 ноября в 19:00, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. Предварительная площадь

Огонь разгорелся в частном доме №38б в поселке Литвиново. Спасатели получили сообщение о возгорании 4 ноября в 19:00, сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области. Предварительная площадь пожара 1 квадратный метр. Но, судя по фото, пламя успело распространится. В пылающем доме находился один человек, спасатели смогли его вытащить, однако он все же пострадал. Прокомментируйте новость у нас