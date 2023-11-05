Владимирцев приглашают заглянуть на новый канал «Добро-Информ», который рассказывает о поддержке...
Владимирцев приглашают заглянуть на новый канал «Добро-Информ», который рассказывает о поддержке военнослужащих.
Минобороны России сообщило о запуске канала «Добро-Информ», который рассказывает о людях и организациях, оказывающих поддержку нашим бойцам в зоне спецоперации.
На канале будут появляться истории неравнодушных людей, которые захотели поддержать российских военнослужащих и совершить добрые дела.
Если возникнет желание оказаться в числе помогающих нашим бойцам, все необходимые контактные данные о способах и вариантах передачи помощи конкретным подразделениям вы найдете на канале: https://mil.ru/dobro.htm
Жители Владимирской области уже оказывают всестороннюю поддержку тем, кто находится на СВО.
На днях еще 13 добровольцев из Владимирской области отправились в учебные подразделения для подготовки в зону спецоперации.
Чтобы узнать подробнее о работе канала «Добро-информ», можно отправить письмо на электронную почту [email protected]
или позвонить на единый номер 117.
Фото: pxfuel.com