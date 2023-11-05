Владимирцы смогут поучаствовать в тотальном тестировании и общероссийской акции «Доступная...

Владимирцы смогут поучаствовать в тотальном тестировании и общероссийской акции «Доступная среда».С 1 по 10 декабря 2023 года в 10:00 состоится и ежегодная Общероссийская акция Тотальный тест «Доступная среда».Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов и направлено на привлечение внимания жителей России к теме инклюзии, реабилитации, доступной среды и соблюдения прав людей с инвалидностью.«Цель Тотального теста «Доступная среда», прежде всего, в просвещении широкого круга участников - акция позволяет привлечь внимание граждан России к правам и потребностям людей с инвалидностью и повысить уровень знаний специалистов социально значимых сфер в вопросах взаимодействия, этики общения и создания доступной среды», – рассказала Татьяна Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.На заметку:Средний показатель правильных ответов в 2022 году составил 65,42%.Рейтинг регионов по уровню вовлеченности в акцию показал, что из Владимирской области в прошлом году участвовали 9 782 человек. Это 21 место в официальной таблице из 85 регионов — участников.Что касается уровня знаний, то наш регион занимает 36 место (65,64% - средний балл).Сообщается, что тестирование в этом году традиционно проводится в онлайн-формате. Оно включает в себя вопросы по нескольким тематическим блокам: создание доступной среды, этика общения с людьми с инвалидностью и правила оказания ситуационной помощи.Также по итогам мероприятия пройдёт разбор вопросов и тренинг с участием ведущих экспертов.Известно, что спикерами Тотального теста «Доступная среда» выступят известные государственные деятели, представители культуры и искусства.Отмечается, что помимо этого, с 1 по 10 декабря 2023 года, региональные и муниципальные органы исполнительной власти совместно с общественными организациями проведут серию мероприятий с целью мониторинга соблюдения прав людей с инвалидностью.Фото: pxfuel.com