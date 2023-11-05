Во Владимире ликвидирована несанкционированная свалка чрезвычайно-опасных отходов.
Как стало...
Во Владимире ликвидирована несанкционированная свалка чрезвычайно-опасных отходов.
Как стало известно, Владимирской природоохранной прокуратурой была проведена проверка по факту несанкционированного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории областного центра.
“На момент проведения проверочных мероприятий на земельном участке административно-бытового здания, расположенного по улице Электрозаводской областного центра и принадлежащего ПАО «НИПТИЭМ», осуществлялось несанкционированное накопление около 500 использованных люминесцентных ламп, которые федеральным классификационным каталогом отнесены к I классу опасности..” - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Сообщается, что отработанные лампы не были защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров.
В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (“несоблюдение экологических требований при осуществлении деятельности”).
Уточняется, что в данный момент свалка чрезвычайно-опасных отходов ликвидирована, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Фото: https://vk.com/vladprok33