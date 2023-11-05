Во Владимире ликвидирована несанкционированная свалка чрезвычайно-опасных отходов. Как стало...

Во Владимире ликвидирована несанкционированная свалка чрезвычайно-опасных отходов.Как стало известно, Владимирской природоохранной прокуратурой была проведена проверка по факту несанкционированного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп на территории областного центра.“На момент проведения проверочных мероприятий на земельном участке административно-бытового здания, расположенного по улице Электрозаводской областного центра и принадлежащего ПАО «НИПТИЭМ», осуществлялось несанкционированное накопление около 500 использованных люминесцентных ламп, которые федеральным классификационным каталогом отнесены к I классу опасности..” - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что отработанные лампы не были защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров.В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП РФ (“несоблюдение экологических требований при осуществлении деятельности”).Уточняется, что в данный момент свалка чрезвычайно-опасных отходов ликвидирована, виновные лица привлечены к административной ответственности.Фото: https://vk.com/vladprok33