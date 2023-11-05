Во Владимире построят новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Об этом...

Во Владимире построят новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс.Об этом сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своих официальных социальных сетях:«В нашей области до сих пор нет объектов для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта. Хотим построить такой на улице Лакина. Рассчитываем на одновременное пребывание 300 человек. В конце октября мы успешно защитились в Минспорта РФ на отборе проектов по программе государственно-частного партнёрства. Было выбрано только 16 проектов из более чем 40. Теперь объект можно будет строить вскладчину: РФ – 189 млн рублей, область – 33 млн и частный инвестор – 236 млн».Запроектированы:крытые теннисные кортыфутбольные поля и площадки для занятий пляжными видами спортазал для фитнеса и индивидуальных тренировокбассейн: 8 дорожек по 25 мдетский бассейноткрытые теннисные кортывременные трибуны на 300 зрителейпомещения для конференцийкафемагазин спорттоваровгостевая парковкауличные площадки для отдыха и детская площадкаПроект планируют реализовать в 2024–2025 гг.Фото: https://vk.com/aaavdeevvl