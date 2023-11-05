Во Владимире построят новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс.
Об этом...
Во Владимире построят новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс.
Об этом сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев в своих официальных социальных сетях:
«В нашей области до сих пор нет объектов для круглогодичных занятий пляжными игровыми видами спорта. Хотим построить такой на улице Лакина. Рассчитываем на одновременное пребывание 300 человек. В конце октября мы успешно защитились в Минспорта РФ на отборе проектов по программе государственно-частного партнёрства. Было выбрано только 16 проектов из более чем 40. Теперь объект можно будет строить вскладчину: РФ – 189 млн рублей, область – 33 млн и частный инвестор – 236 млн».
Запроектированы:
крытые теннисные корты
футбольные поля и площадки для занятий пляжными видами спорта
зал для фитнеса и индивидуальных тренировок
бассейн: 8 дорожек по 25 м
детский бассейн
открытые теннисные корты
временные трибуны на 300 зрителей
помещения для конференций
кафе
магазин спорттоваров
гостевая парковка
уличные площадки для отдыха и детская площадка
Проект планируют реализовать в 2024–2025 гг.
Фото: https://vk.com/aaavdeevvl