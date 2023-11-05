Во Владимирской области число прерываний беременности сократилось на 38,9%. Позитивной статистикой...

Во Владимирской области число прерываний беременности сократилось на 38,9%.Позитивной статистикой поделился региональный Минздрав. Сообщается, что благодаря нацпроекту во Владимирской области сокращается количество абортов.Как стало известно, больше 350-ти женщин не стали прерывать беременность по итогам 9 месяцев 2023 года.Будущим мамам, которые оказались в непростой жизненной ситуации, специалистами женских консультаций теперь уделяется особое внимание.Сообщается, что женщин в 2023 году приглашают в кабинет медико-социальной поддержки. Психологи проводят консультирование и анализ причин прерывания беременности.«Материальные трудности, нежелание иметь больше детей, незапланированная беременность - всё это решаемые вопросы, если речь идет о новом человеке» - поясняют в региональном Минздраве.По последним данным, в 2023 году 1 120 женщин проконсультированы в Центрах медико-социальной поддержки беременных. В результате 369 будущих мам взяты под диспансерное наблюдение по беременности.Уточняется, что за последние 5 лет число прерываний беременности сократилось на 38,9 %.Кстати, совсем недавно - 30 октября Думский комитет по охране здоровья провел экспертный круглый стол, посвященный вопросам прерывания беременности. На нем представили и обсудили обобщенные предложения РПЦ по внесению изменений в законодательство, рассказала «Ведомостям» член комитета Вероника Власова («Единая Россия»). В их числе сокращение допустимых сроков проведения аборта и получение обязательного согласия на прерывание беременности от супруга.Сообщается, что Комитет по охране здоровья сформулирует свою позицию по поводу этих предложений к концу ноября 2023 года, после анализа комментариев участников заседания – депутатов, представителей Минздрава, общественных и религиозных организаций, врачей и организаторов здравоохранения.Фото: pxfuel.com