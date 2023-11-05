Во Владимирской области горе-отец выплатил крупный долг по алиментам лишь после запрета выезда за...
Во Владимирской области горе-отец выплатил крупный долг по алиментам лишь после запрета выезда за границу.
Об этой истории рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.
Житель Меленковского района выплатил алименты лишь после наложения ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. Это стало «отправной точкой» для решения проблемы.
«На исполнении в ОСП Меленковского района находился исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание семилетнего сына...» - пояснили в пресс-службе регионального УФССП России.
Выяснилось, что когда должник работал официально, то из его заработка удерживалась определенная сумма. Но с марта 2023 года выплаты прекратились.
И тогда (в рамках исполнительного производства) были вынесены все соответствующие запреты, в том числе и постановление об ограничении на выезд должника из РФ.
Отмечается, что задолженность отца достигла 200 000 рублей.
«Мужчина вспомнил о своей родительской обязанности лишь тогда, когда собирался вылететь за границу...» - рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.
Сообщается, что в настоящее время горе-отец все же выплатил задолженность в пользу своего 7-летнего ребенка.
Как показывает практика: иногда сильное желание выехать за границу стимулирует исполнение отцовского долга.
Фото: pxfuel.com