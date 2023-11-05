Во Владимирской области прокуратура через суд добивается ремонта дорог в поселке Ставрово. Как...

Во Владимирской области прокуратура через суд добивается ремонта дорог в поселке Ставрово.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения (в части состояния дорожного полотна) постоянно проводятся в населенных пунктах нашего региона.И зафиксировано, что автомобильные дороги в поселке Ставрово находятся в неудовлетворительном состоянии и не соответствуют требованиям безопасности.В частности, были зафиксированы повреждения полотна на улицах - Юго-западный проезд, Кирова, Кирова малая, Сиреневая, Вишневая, Солнечная, Северная и Машиностроителей. Уточняется, что «выбоины» превышали предельно допустимый размер. А на улицах Рябиновая, Алфеева и Западная дорожное покрытие отсутствовало вовсе.«… В связи с чем, подъезд к домам, расположенным на данных улицах, затруднен...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурором в Собинский городской суд направлено исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления устранить допущенные нарушения.Данные требования судом удовлетворены в полном объеме.В данный момент исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.«Проверочные мероприятия продолжаются...» - информируют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: https://vk.com/vladprok33