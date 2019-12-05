По словам заявительницы, мужчины предложили ее родственнику за вознаграждение решить вопрос о прекращении уголовного преследования... ..

Оперативники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали двоих москвичей, подозреваемых в мошеннических действиях под предлогом освобождения лица от уголовной ответственности. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.В дежурную часть УВД Троицкого и Новомосковского административного округа обратилась 68-летняя жительница столицы. Пенсионерка рассказала, что двое знакомых в корыстных целях воспользовались фактом привлечения к уголовной ответственности ее сына. По словам заявительницы, мужчины предложили ее родственнику за вознаграждение решить вопрос о прекращении уголовного преследования. За свои «услуги» злоумышленники попросили около 2,5 миллионов рублей. После получения денежных средств, взятые на себя обязательства мужчины не выполнили. Один из злоумышленников перестал выходить на связь, а другой обещал вернуть деньги, чего в дальнейшем не последовало.По данному факту следственной частью СУ УВД по ТиНАО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 29-летний и 37-летний жители столицы. Полученными денежными средствами злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79