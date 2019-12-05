Президент Белоруссии Александр Лукашенко расставил все точки над i в вопросе объединения с Россией. Глава государства выступил с важным обращением к народу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расставил все точки над i в вопросе объединения с Россией. Глава государства выступил с важным обращением к народу.
Парламента и правительства Союзного государства России и
Белоруссии не будет. С таким заявлением Лукашенко выступил перед депутатами,
выступление главы государства транслировалось по всем каналам.
По словам Лукашенко, в состав России Белоруссия входить не
собирается. По крайней мере, при нем. "Я не пацан, и я не хочу
перечеркнуть все, что сделал", – сказал он.
На тему общих парламента и правительства России и Белоруссии
даже разговоров не ведется, заверил Лукашенко. С Москвой Минск обсуждает только
экономические вопросы, политических тем на повестке дня нег, добавил глава
государства.
Лукашенко: Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Создал независимое государство, чтобы уложить в какой-то ящик с крестом и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда! Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)
Однако создание общего правительства и парламента
предусмотрено Союзным договором 1999 года, под которым поставил
подпись. Но времена изменились: нужно исходить "не из буквы, а из духа
закона", прокомментировал белорусский лидер.
"Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались под
тем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный", – добавил президент.
Напомним, Москва и Минск вышли на финальный этап
согласования дорожной карты по интеграции. Правительства двух стран должны
решить ряд спорных вопросов, прежде всего они касаются энергетики.
Обсудить текущую повестку Владимир Путин и
планируют 7 декабря в Сочи. Эксперты называют предстоящие переговоры последним
шансом для Союзного государства.