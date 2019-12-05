Президент Белоруссии Александр Лукашенко расставил все точки над i в вопросе объединения с Россией. Глава государства выступил с важным обращением к народу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расставил все точки над i в вопросе объединения с Россией. Глава государства выступил с важным обращением к народу.Парламента и правительства Союзного государства России иБелоруссии не будет. С таким заявлением Лукашенко выступил перед депутатами,выступление главы государства транслировалось по всем каналам.По словам Лукашенко, в состав России Белоруссия входить несобирается. По крайней мере, при нем. "Я не пацан, и я не хочуперечеркнуть все, что сделал", – сказал он.На тему общих парламента и правительства России и Белоруссиидаже разговоров не ведется, заверил Лукашенко. С Москвой Минск обсуждает толькоэкономические вопросы, политических тем на повестке дня нег, добавил главагосударства.Лукашенко: Я не пацан, и я не хочу перечеркнуть все, что сделал. Создал независимое государство, чтобы уложить в какой-то ящик с крестом и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда! Мы не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)Однако создание общего правительства и парламентапредусмотрено Союзным договором 1999 года, под которым поставилподпись. Но времена изменились: нужно исходить "не из буквы, а из духазакона", прокомментировал белорусский лидер."Неужели, подписывая эти документы, мы подписывались подтем, что с каждым годом у нас будет хуже. Абсурд полный", – добавил президент.Напомним, Москва и Минск вышли на финальный этапсогласования дорожной карты по интеграции. Правительства двух стран должнырешить ряд спорных вопросов, прежде всего они касаются энергетики.Обсудить текущую повестку Владимир Путин ипланируют 7 декабря в Сочи. Эксперты называют предстоящие переговоры последнимшансом для Союзного государства.