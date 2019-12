Адвокат президента США Рудольф Джулиани, несмотря на начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента против Дональда Трампа, продолжает сбор компромата на его политических противников.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани, несмотря на начатую демократами в Конгрессе процедуру импичмента против Дональда Трампа, продолжает сбор компромата на его политических противников.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала газета The New York Times.По ее информации Джулиани прилетал в Киев и ряд европейских столиц, чтобы пообщаться и получить информацию от экс-генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина и уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело газовой компании "Burisma", в правление которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.По мнению издания вояж адвоката посвящен продолжению съемокдокументального многосерийного фильма об импичменте, который предлагается в качестве ответа республиканцев слушаниям в Конгрессе. Фильм создается и транслируется по консервативному кабельному каналу One America News.Сотрудники The New York Times полагают, что сериал призван подорвать доверие к попыткам демократов отстранить от должности Трампа и упрочить его шансы на переизбрание главой государства на выборах 2020 года.Представители Демократической партии обвиняют нынешнего главу Белого дома в том, что летом 2019 года он в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы давил на собеседника, чтобы тот начал расследование деятельности Байдена-старшего, которого в США считают одним из основных политических соперников Трампа.