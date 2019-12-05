Американский актер Джонни Галэки сообщил поклонникам радостное известие: он впервые стал папой. Малыш получил имя Эйвери. С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего ..

Американский актер Джонни Галэки сообщил поклонникам радостное известие: он впервые стал папой. Малыш получил имя Эйвери."С переполненными благодарностью сердцами мы приветствуем нашего прекрасного сына в этом невероятном мире. Благодарим всех за любовь и поддержку", – цитирует артиста .4 Дек 2019 в 11:35 PSTНапомним, с сентября 2018 года Джонни Галэки состоит в отношениях с 22-летней Алайной Мейер. О беременности девушки стало известно в апреле.Галэки прославился благодаря роли в американском ситкоме "Теория большого взрыва". Премьера сериала состоялась в сентябре 2007 года, а финальный эпизод был показан в мае 2019 года. "Теория большого взрыва" считается одним из самых длинных ситкомов за всю историю телевидения.