В октябре прошлого года музыкальный продюсер группы Ласковый май Андрей Разин стал гостем программы Привет, Андрей!. Во время эфира он дал обещание Андрею Малахову и сдержал слово.

В октябре прошлого года музыкальный продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин стал гостем программы "Привет, Андрей!". Во время эфира он дал обещание Андрею Малахову и сдержал слово.Российский политик публично поклялся похудеть к весне. Он начал активно тренироваться, плавать в бассейне и следить за питанием. Благодаря этому певцу удалось сбросить 38 килограммов лишнего веса.Накануне Разин опубликовал архивный снимок в своем инстаграм-аккаунте, на котором запечатлен в молодости. В те годы Андрей был стройным и крайне привлекательным мужчиной. По словам продюсера легендарной группы, до 30 лет он весил 63 килограмма.Потом его назначили ректором Института культуры и президентом Ассоциации фермерских хозяйств юга России. Получив новую должность, мужчина начал активно набирать вес и в итоге стал необъятных размеров. Сейчас Разин стремится снова превратиться в подтянутого мужчину."Собираюсь продолжать худеть дальше", – заявил Андрей.Отметим, в борьбе с лишними килограммами политику помогла одна связанная с питанием методика. В своем время Алла Пугачева благодаря ей сбросила 20 килограммов.3 Дек 2019 в 12:23 PST