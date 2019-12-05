Американские ученые выяснили, что аспирин может снизить риск развития онкологии. Как утверждают медики, предупредить страшное заболевание также помогут физическая активность и отказ от ..

Американские ученые выяснили, что аспирин может снизить риск развития онкологии. Как утверждают медики, предупредить страшное заболевание также помогут физическая активность и отказ от красного мяса.Специалисты провели масштабное исследование среди 146 тысяч человек в период с 1993 по 2008 год. Согласно результатам эксперимента, низкая доза аспирина уменьшила общий риск смерти от рака на 15%, передает "".