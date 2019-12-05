Многие из них хотят прекратить работать в таких условиях

ГУП «Владимирский автовокзал», который накопил 20-миллионные долги и до недавнего времени находился в предбанкротном состоянии, с 1 января 2020 года вводит новую систему расчётов с перевозчиками. По этой схеме они должны будут отдавать автовокзалу почти 40% выручки. Раньше перевозчики отдавали почти 20% дохода с билетов ГУПу, выплачивая фиксированный процент за каждый проданный на вокзале билет.Останемся без автобусов?Теперь перевозчикам придётся платить по 5 рублей с каждого билета, а также доплачивать за въезд на территорию вокзалов и автостанций области. И сумма будет меняться в зависимости от класса вместимости автобусов и типа самого маршрута.Если наглядно: за микроавтобус, который въехал на вокзальную территорию, перевозчик должен будет платить вокзалу 73 рубля, за автобус средней вместимости - 146 рублей, за большой - 219 рублей. За перевозки по междугородным рейсам суммы, которые придётся доплатить, составят 219 для микроавтобуса, 438 - для среднего по вместимости автобуса и 657 рублей для большого. В таких условиях перевозчики грозят отказаться от обслуживания районных маршрутов или вовсе расторгнуть договор с «Владимирским автовокзалом».Так, о своем намерении уйти с рынка междугородных перевозок заявил генеральный директор некогда крупнейшего перевозчика области Дмитрий Биганов. С 1 марта 2020 года компания откажется обслуживать 15 пригородных и междугородных пассажирских рейсов, среди которых «Владимир - Муром», «Владимир - Гусь-Хрустальный» и «Владимир - Вязники». О несправедливости такой схемы работы заявило и руководство Вязниковского автовокзала. И это, судя по всему, только начало.Сами довели!ГУП «Владимирский автовокзал», в свою очередь, утверждает, что перевозчики сами довели предприятие до плачевного состояния, в том числе тем, что снижают цены на билеты при посадке вне автостанции, а на остановках по городу оставляют деньги себе, лишая государственное предприятие дохода. Так ГУП и задолжал перевозчикам за кассовое обслуживание баснословную сумму. Чтобы «остаться на плаву» руководство автовокзала сократило штат, закрыло нерентабельное кафе и сформировало новую схему работы с перевозчиками. И суммы к выплате были рассчитаны исходя из стоимости обслуживания сети автовокзалов, это около 80 млн рублей, а не из расчёта долгов. Сейчас ГУП, по словам руководства, работает в «ноль». Проблему, уверено его руководство, решит работа по принципу «вокзал - вокзал».Если убрать перипетии между вокзалом и перевозчиками, то становится ясно, что в этой ситуации больше всего страдают люди. Перевозчикам, которые всё-таки решат остаться на рынке, будет выгоднее перевозить людей на тесных «ГАЗелях», нежели на комфортабельных и вместительных автобусах, выбирая короткие маршруты. Это приведёт к тому, что сократится число рейсов в отдаленные населённые пункты, чтобы максимально «набить» маршрутку пассажирами и компенсировать выплаченную вокзалу сумму, как сократится и число остановок. Да и добираться до вокзала жителю отдаленного микрорайона или близлежащего к городу населенного пункта, согласитесь, не всегда удобно. Выходит, «аукнется» на пассажирах?Президент ассоциации предприятий автотранспорта Владимирской области Владимир Палаткин:- Любое изменение цены, тарифа, условий работы - всё отражается на пассажире. Надо думать, каково будет им, населению города, когда система будет работать по другим правилам. Пассажир - это тот, из-за кого мы работаем, он нам приносит деньги, не будет его - не будет нас.Говорят, что все пассажиры должны прийти на вокзал - это было актуально 20 лет назад. Но систему сломали, появились частные перевозчики, нелегальные перевозчики, сервисы попутчиков. И сегодня пассажирам удобней садиться на остановках в городе, тем более, что какие-то из них узаконены, а к каким-то люди привыкали годами. И сказать сейчас, что теперь автобус не остановится, пассажиру нельзя. Надо искать другие способы.