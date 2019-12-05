Баскетболист московского ЦСКА Кайл Хайнс был включен в список претендентов на попадание в символическую сборную предыдущего десятилетия главного клубного турнира континента – Евролиги. Всего команда будет состоять из 50 спортсменов различных клубов Европы.

Баскетболист московского ЦСКА Карл Хайнс был включен в список претендентов на попадание в символическую сборную предыдущего десятилетия главного клубного турнира континента – Евролиги. Всего команда будет состоять из 50 спортсменов различных клубов Европы.Итоговый список будет определен в 2020 году путем голосования, сообщает официальный сайт ЦСКА. Отметим, что ранее в список претендентов также были включены российские баскетболисты Виктор Хряпа и Андрей Кириленко – экс-игроки ЦСКА, завершившие свои карьеры, а также Алексей Швед – ныне баскетболист "Химок".Хайнс является единственным баскетболистом нынешнего десятилетия, кто выигрывал Евролигу четыре раза. Также он один из трех игроков, выигрывавших больше одного титула в составе разных клубов – по два раза он побеждал в составе греческого "Олимпиакоса" и ЦСКА.