Главный редактор немецкого журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН, публицист и политолог Александр Сосновский обратил внимание на любопытную психологическую деталь в дипломатическом скандале, разгоревшемся в Германии по следам убийства в Берлине чеченского боевика. Судя по всему, немецкие власти как могли старались избежать обострения.

Главный редактор немецкого журнала World Economy, член-корреспондент РАЕН, публицист и политолог Александр Сосновский обратил внимание на любопытную психологическую деталь в дипломатическом скандале, разгоревшемся в Германии по следам убийства в Берлине чеченского боевика. Судя по всему, немецкие власти как могли старались избежать обострения.Россия и весь мир наблюдает за тем, как в западном медиапространстве раскручивается новый скандал по хорошо знакомому сценарию. Не случайно нынешнее обострение уже называют делом "новых Скрипалей". Речь идет об убийстве Зелимхана Хангошвили – бывший чеченский полевой командир был застрелен в центре Берлина еще в августе 2019 года.Примечательно, что в тот же день ведущие немецкие СМИ, еще не имея на руках никаких фактов и улик, озвучили версию "русского следа" в произошедшем. Однако официальные лица в Германии, в том числе и канцлер Ангела Меркель, до недавнего времени сохраняли полное молчание относительно произошедшего. На это обстоятельство обратил внимание политолог Александр Сосновский."Почему Берлин сделал такую бесконечную паузу перед высылкой дипломатов и поддержанием тезиса о "руке Москве". Есть два ответа и оба они в пользу того, что Германия не заинтересована в ухудшении отношений с Россией", – на своей странице в "Телеграм" заметил эксперт.Согласно первой версии, своей паузой Берлин дал Москве возможность озвучить свою версию произошедшего. Связь убитого с воевавшими против российской армии боевиками очевидна, в связи с чем ситуацию можно было бы сравнить с ликвидацией исламиста любой другой страной. Достаточно было лишь заявления российской стороны. "Однако Москва по каким то причинам на этот вариант не пошла либо не захотела ввязываться в операцию, где главную роль играла на Россия", – считает Александр Сосновский.Согласно второму варианту, все это время Берлин пытался отбиться от внешнего давления, которое провоцировало немецкие власти отреагировать точно по сценарию с отравлением Скрипалей. "Вероятно, Лондон оказывал сильнейшее давление, требуясолидарности и Берлин тянул с ответом до вчерашнего дня", – предположил политолог.По его словам, если верен второй сценарий, то российской стороне стоит готовиться к новому витку обострения международной ситуации. Ведь реакции на произошедшее потребуют не только от Берлина, но и от других европейских столиц.