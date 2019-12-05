Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря может изменить судьбу украинского кризиса. Это заставляет задуматься, какие новости будут считаться успехом для Донбасса.

Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на переговорах лидеров стран нормандской четверки в Париже 9 декабря может изменить судьбу украинского кризиса. Это заставляет задуматься, какие новости будут считаться успехом для Донбасса.Если верить исследованиям общественного мнения, то на Украине правит бал шизофрения, указывают эксперты. Так, результаты социологических исследований показывают, что большинство украинцев выступают за мир в Донбассе.Вместе с тем, социологи говорят о том, что для большинство граждан Украины выказывают больше всего доверия именно армии, которая и убивает мирных жителей в Донбассе. "Мне кажется, что это противоречие объясняется тем, что под миром разные люди имеют в виду разные вещи", – на своей странице в "Телеграм" заметила историк, писатель и журналист Анна Шафран.В качестве примера она привела встречу Владимира Зеленскгого с церковными иерархами в преддверии переговоров нормандской четверки в Париже. "Только один – митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий призвал к безусловному миру", – напомнила ведущая. Остальные призвали президента Украины "не отступать" и заключить "справедливый мир"."То есть для них мир – это безусловная капитуляция Донбасса", – подчеркнула Анна Шафран."С чего вдруг жители Донецка и Луганска, продержавшись пять с лишним лет, должны капитулировать? Не должны, и они и не будут", – добавила она. Им, заметила Анна Шафран, требуется гарантия соблюдения всех их прав в случае, если состоится возвращение в украинскую юрисдикцию. И "мирный развод" без обстрелов и убийств детей, если договориться об объединении не получится.