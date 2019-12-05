Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 миллионов рублей...

"Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, участники которого подозреваются в распространении на территории Москвы и Московской области фиктивных страховых полисов КАСКО.По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений, роли участников были четко распределены. С целью конспирации «кол-центр» базировался в городе Симферополе Республики Крым. Сообщники общались посредством мессенджеров и электронной почты. Передача информации была защищена шифрованием. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.Фигуранты, действуя от имени одной из столичных компаний и имея доступ к клиентской базе данных, осуществляли звонки гражданам, заинтересованным в страховании автотранспортных средств, а затем изготавливали и продавали им под видом подлинных поддельные страховые полисы КАСКО.Потерпевшими признаны 102 жителя Московского региона. Материальный ущерб превышает 5 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО в период с апреля 2018 по август 2019 года задержали девять участников, а также двоих предполагаемых организаторов преступного сообщества.В рамках ранее возбужденных уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, проведены обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты поддельные бланки страховых компаний, компьютерная и оргтехника, мобильные устройства, банковские карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Также обнаружены списки лиц, пострадавших от действий организации, черновые записи и флеш-носители.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк