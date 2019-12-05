Ботокс – самый распространённый способ омоложения. Одни его колют, другие боятся, некоторые же просто не знают, как к нему относиться. Дни.ру мы поговорили с врачом-косметологом клиники Докторпластик Марией Рузгис и выяснили, опасен ли ботокс, можно ли его колоть постоянно, а также, как не пострадать от рук неграмотного косметолога.

Ботокс – самый распространённый способ омоложения. Одни его колют, другие боятся, некоторые же просто не знают, как к нему относиться. "Дни.ру" мы поговорили с врачом-косметологом клиники "Докторпластик" Марией Рузгис и выяснили, опасен ли ботокс, можно ли его колоть постоянно, а также, как не пострадать от рук неграмотного косметолога.Насколько опасна процедура ботокса?Инъекция ботокса в том объеме, в котором она применяется в косметологии, абсолютно безопасна. Токсическая доза для человека – три тысячи международных единиц. Неврологи, например, начинают лечить детей с детским церебральным параличом, в среднем, от трехсот единиц. В косметологии для коррекции мимики, статических морщин и каких-то, скажем так, нежелательных явлений мы используем в среднем от двадцати до пятидесяти единиц. Поэтому если сравнить три тысячи и тридцать, я думаю, ответ получится исчерпывающий.Правда ли, что ботокс не выводится из организма?Нет, это не так. Все, что делает Clostridium botulinum, а это действующее вещество любого ботулинического токсина, независимо от его коммерческого названия, будь то диспорт, лантокс, ксеомин, все, что он делает – это блокирует передачу нервного импульса от мышечного волокна в кору головного мозга. Но ровно через четыре месяца отрастает новое нервное волокно, и мимическая активность восстанавливается.Можно ли изуродовать человека, вколов не в ту точку ботокс?Конечно же, можно, если руки не оттуда растут или если врач не знает анатомии. Например, есть мышца под названием корругатор, мышца, сморщивающая бровь. Вот для того, чтобы не было поперечной морщины, так называемой "морщины гордецов", мы все время блокируем эту мышцу. Вот, например, мышца, опускающая верхнее веко, проходит очень-очень близко, поэтому если не учитывать анатомии, диффузия может пройти в эту мышцу или можно в нее попасть, соответственно, произойдет опускание верхнего века. Если, допустим, ботулотоксин поставить слишком низко к линии бровей, тоже есть большие риски нависания бровей. Подколов мышцу, сморщивающую нос, можно попасть в мышцу, опускающую верхнюю губу, тем самым человек не сможет поднять верхнюю губу. Если подколоть ботокс в нижнюю треть, не понимая анатомию, можно попасть в мышцу, опускающую угол рта, она рядом проходит с мышцей, опускающей нижнюю губу, то есть можно нарушить мимику до такой степени, что в течении месяца, иногда и полутора, будет нарушена не только мимика, а может еще образоваться и невозможность полностью сомкнуть ротовую щель, вплоть до того, что пища будет подтекать.Есть ли ему реальные альтернативы?Надо четко понимать, что показания к ботоксу – это морщины в статике, а не морщины в динамике. Кардинальное отличие такое: мы, допустим, расслабили лицо и ничего не видим, мы подняла бровь и ее видим – это динамическая морщина. Если же в расслабленном состоянии мы видим морщину, это и есть статическая морщина, это как правило и является показанием к ботулотоксину. Только в том случае, если сам пациент, естественно, проявляет жалобу на эту морщину.Из всех альтернатив, пожалуй, есть только фракционный лазер. С его помощью мы можем отшлифовать морщину, уменьшив ее глубину, но это достаточно приличная реабилитация, корочка, потому что это ожог, по сути. С отторжением этой ожоговой поверхности, глубина морщины естественно уменьшается. Можно заполнить морщину филлером, на основе гиалуроновой кислоты. Но все это так скажем "недокоррекции", потому что ботокс – самая действенная из подобных процедур.Какие противопоказания есть для тех, кто колет ботокс?Для ботулотоксина, фактически, нет противопоказаний. Одно из самых основных – это миастения. Также это, конечно, любые аллергические реакции, воспалительный процесс в месте предполагаемой инъекции, острая фаза инфекционных заболеваний, ну и беременность, и лактация – то есть совершенно стандартные противопоказания.На сколько обычно хватает действия ботокса?Давайте разберемся сначала. Что мы отмечаем клинически, когда мы инъецируем ботулотоксин? Мы отмечаем выраженное расслабление мышц, в которые была произведена инъекция. В этих денервированных мышцах происходит процесс денервации, за счет формирования новых латеральных отростков нервных окончаний. То есть, условно говоря, нервное окончание растет обходным путем. Так вот ровно через двенадцать недель уже отрастает новое нервное волокно, и это приводит к восстановлению мышечных сокращений. Однако, отростки частично эффективны. И тут очень много зависит от типа мимической активности и эмоциональности данного субъекта. Есть люди, которые после операции из-за обездвиженности мышцы вырабатывают привычку меньше эмоционально разговаривать лицом, а есть те, к которым достаточно быстро возвращается мимическая активность. В среднем, если мы говорим про короткое действие – это четыре месяца, но есть дисциплинированные пациенты, у которых до года, до полутора не закладывается вновь статическая морщина и они остаются долго довольны эффектом от ботулинотерапии.Говорят, что ботокс можно колоть не все жизнь, иначе можно посадить печень.Печень посадить нельзя, ботокс колоть всю жизнь можно. По поводу резистентности, вырабатывается она в том случае, если колются либо слишком большие дозы, либо если подколка небольших доз происходит менее, чем через четырнадцать дней от первой инъекции. Тогда могут вырабатываться антитела, и действительно эффективность от последующих процедур может снижаться.