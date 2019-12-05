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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-brak-s-bogomolovym-okazalsya-poslednim-dlya-sobchak.html" target="_blank">Брак с Богомоловым оказался последним для Собчак</a> - Информация о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов живут гостевым браком, стала настоящей сенсацией. Об отношениях пары высказался специалист.