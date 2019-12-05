Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался об интеграции с Белоруссией. Он призвал руководство республики во главе с Александром Лукашенко не бояться и принять мужественное решение.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался об интеграции с Белоруссией. Он призвал руководство республики во главе с Александром Лукашенко не бояться и принять мужественное решение.
Союзное государство двух стран – большая ценность, уверен
глава правительства. По его словам, в отношениях с Минском есть непростые
вопросы. "Но уверен, что развязку тут можно найти", – заявил Медведев
в ходе общения с журналистами.
Необходимо понимать, в каком направлении движется
интеграция, подчеркнул премьер-министр. Он прокомментировал слова Лукашенко,
который, говоря об интеграции с Россией, заявлял, что Минск не пойдет на
ограничение своего суверенитета.
Никто не собирается лишать Белоруссию ее государственных
основ, подчеркнул Медведев. Вместе с тем он напомнил, что любая интеграция
предполагает частичное уменьшение суверенитета. "Мы тоже свой суверенитет
частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, отдали полномочия на
межгосударственный уровень. тТ же произошло в Евросоюзе, где часть решений
принимается в Брюсселе", – отметил глава правительства.
Он призвал власти республики не бояться интеграции.
"Нужно принять мужественное решение, которое заложит фундамент под
экономическое процветание", – сказал Медведев, добавив, что белорусские
товары на европейском рынке не ждут.
Напомним, решающие переговоры проведут 7 декабря в Сочи. Главы государств должны согласовать
последние спорные вопросы. Если все пройдет успешно, то на следующий день будут
подписаны дорожные карты по интеграции.
Перед встречей с Путиным анонсировал
"историческое заявление". К гражданам республики президент обратится
5 декабря. Коллективам предприятий и воинских частей предписано собраться у
телевизоров.