Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался об интеграции с Белоруссией. Он призвал руководство республики во главе с Александром Лукашенко не бояться и принять мужественное решение.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался об интеграции с Белоруссией. Он призвал руководство республики во главе с Александром Лукашенко не бояться и принять мужественное решение.Союзное государство двух стран – большая ценность, уверенглава правительства. По его словам, в отношениях с Минском есть непростыевопросы. "Но уверен, что развязку тут можно найти", – заявил Медведевв ходе общения с журналистами.Необходимо понимать, в каком направлении движетсяинтеграция, подчеркнул премьер-министр. Он прокомментировал слова Лукашенко,который, говоря об интеграции с Россией, заявлял, что Минск не пойдет наограничение своего суверенитета.Никто не собирается лишать Белоруссию ее государственныхоснов, подчеркнул Медведев. Вместе с тем он напомнил, что любая интеграцияпредполагает частичное уменьшение суверенитета. "Мы тоже свой суверенитетчастично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз, отдали полномочия намежгосударственный уровень. тТ же произошло в Евросоюзе, где часть решенийпринимается в Брюсселе", – отметил глава правительства.Он призвал власти республики не бояться интеграции."Нужно принять мужественное решение, которое заложит фундамент подэкономическое процветание", – сказал Медведев, добавив, что белорусскиетовары на европейском рынке не ждут.Напомним, решающие переговоры проведут 7 декабря в Сочи. Главы государств должны согласоватьпоследние спорные вопросы. Если все пройдет успешно, то на следующий день будутподписаны дорожные карты по интеграции.Перед встречей с Путиным анонсировал"историческое заявление". К гражданам республики президент обратится5 декабря. Коллективам предприятий и воинских частей предписано собраться утелевизоров.