Певица представила
поклонникам свой новогодний хит. Ольга Бузова спела в нем о несправедливости в любви.
Певица представила
поклонникам свой новогодний хит. Ольга Бузова спела в нем о несправедливости в любви.
Артистка записала новый трек, амбициозно
заявив, что именно под него и проведут свои праздники фанаты. "Вы ждали новогодний
трек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он", – отметила телеведущая.
Композиция называется "Не виновата". Она является
современной версией знаменитой советской песни "Стоят девчонки".
Только на этой дискотеке не одна девушка осталась в стороне, а все десять,
передает
По
предположению слушателей, в текст закралась тема ЛГБТ. "На дискотеке так
девчатам одиноко, Стоят в углу и крутят локон. Одинокие девчата так хотят… Ольга
Бузова In da House… Но я не виновата, Я не виновата, Что любят ребята Других
ребят", – поет .
У
некоторых поклонников хит вызвал оторопь. Судя по всему, не все разделили ее толерантность
в отношении сексуальных меньшинств.
Кроме
того, не учла, что на дворе не 90-е – трек получился в стиле этого
периода. Однако это тоже не особо приглянулось фанатам. Россияне намекнули, что
времена славы группы "Руки вверх" прошли, и поющей ведущей не стоит
пытаться ее переплюнуть.