Певица представила поклонникам свой новогодний хит. Ольга Бузова спела в нем о несправедливости в любви.

Певица представилапоклонникам свой новогодний хит. Ольга Бузова спела в нем о несправедливости в любви.Артистка записала новый трек, амбициознозаявив, что именно под него и проведут свои праздники фанаты. "Вы ждали новогоднийтрек? Тот хит, под который будете танцевать все новогодние праздники? Вот он", – отметила телеведущая.Композиция называется "Не виновата". Она являетсясовременной версией знаменитой советской песни "Стоят девчонки".Только на этой дискотеке не одна девушка осталась в стороне, а все десять,передаетПопредположению слушателей, в текст закралась тема ЛГБТ. "На дискотеке такдевчатам одиноко, Стоят в углу и крутят локон. Одинокие девчата так хотят… ОльгаБузова In da House… Но я не виновата, Я не виновата, Что любят ребята Другихребят", – поет .некоторых поклонников хит вызвал оторопь. Судя по всему, не все разделили ее толерантностьв отношении сексуальных меньшинств.Крометого, не учла, что на дворе не 90-е – трек получился в стиле этогопериода. Однако это тоже не особо приглянулось фанатам. Россияне намекнули, чтовремена славы группы "Руки вверх" прошли, и поющей ведущей не стоитпытаться ее переплюнуть.