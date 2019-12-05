Супруга американского президента вместе с ним посетила Великобританию. Меланья Трамп побывала на встрече со школьниками, организованной лондонским отделением Армии спасения.

Супруга американского президента вместе с ним посетилаВеликобританию. Меланья Трамп побывала на встрече со школьниками, организованнойлондонским отделением Армии спасения.Дональд Трампа и первая ледиСША прилетели в Туманный Альбион на саммит стран НАТО. Нашлось у экс-моделивремя и на благотворительность.Армия спасения с 1865 года поддерживает нуждающихся. Меланья трамп приехала кдетям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании СьюзанДжонсон, передает телеканал .Материал дополняется