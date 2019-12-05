Супруга американского президента вместе с ним посетила
Великобританию. Меланья Трамп побывала на встрече со школьниками, организованной
лондонским отделением Армии спасения.
Супруга американского президента вместе с ним посетила
Великобританию. Меланья Трамп побывала на встрече со школьниками, организованной
лондонским отделением Армии спасения.
Дональд Трампа и первая леди
США прилетели в Туманный Альбион на саммит стран НАТО. Нашлось у экс-модели
время и на благотворительность.
Армия спасения с 1865 года поддерживает нуждающихся. Меланья трамп приехала к
детям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании Сьюзан
Джонсон, передает телеканал .
Материал дополняется