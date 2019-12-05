Актриса Татьяна Егорова впервые за несколько лет дала интервью. В ток-шоу Андрея Малахова Прямой эфир на телеканале Россия 1 актриса рассказала о главном мужчине своей жизни – звезде театра и кино Андрее Миронове.

Актриса Татьяна Егорова впервые за несколько лет дала интервью.В ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" актрисарассказала о главном мужчине своей жизни – звезде театра и кино АндрееМиронове.Татьяна Егорова после смерти супруга Сергея Шелехова жилазатворницей. Она не могла смириться с уходом близкого человека."Пять лет назад мой муж умер, поэтому я так внезапнопропала, у меня был траур. Сейчас часто хожу на кладбище, да и за могилойАндрея Миронова присматриваю. Все ушли, а я одна осталась", – сказалаЕгорова в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир".После артистка вспомнила, как влюбилась на репетиции вМиронова. "Его глаза синьковые и мои карие встретились, и все закрутилось!"– говорила об отношениях со звездой фильма "Бриллиантовая рука"артистка.Татьяна Егорова добавила, что Андрею Миронову, на ее взгляд,не хватало любви. "У него было состояние брошенности, он думал, что егоникто не любит. Ему надо было завоевать любовь. Мою он завоевал. Ему надо былопобедить все и завоевать любовь зрителей. И он это сделал!" – поделилась собеседницаАндрея Малахова.Коллеги артистов по театру Сатиры знали об их романе.Поговаривали, что Миронов вот-вот женится. По словам Егоровой, о свадьбе речине было, да и она роли любовницы не противилась, между тем артист хотел детей."Когда я забеременела, решила ребенка сохранить. Потомнеудачно упала, и случился выкидыш. У меня была не одна беременность отМиронова, но что сейчас об этом вспоминать. Мы постоянно были на гастролях. Даи Андрей весь был больной. И психически, и физически", – поделилась ТатьянаЕгорова в ток-шоу .Как оказалось, Андрей Миронов познакомил Наталью Егорову смамой. После смерти актера его любимые женщины очень сдружились. Актриса помогалародительнице звезды советского кино."Мария Владимировна часто мне звонила и просилапринести ей половину буханки бородинского хлеба и лимон... Я ее навещала допоследних дней", – подчеркнула Татьяна Николаевна в программе