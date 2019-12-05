В одном из популярных сообществ Омска ВКонтакте появилось фото главного новогоднего дерева, которое прибито к потолку, причем, макушкой вниз. Автор сообщил, что сделано оно в одном из детсадов Омска. В департаменте образования разъяснили, что идея принадлежала родителям дошколят.

В одном из популярных сообществ Омска "ВКонтакте" появилось фото главного новогоднего дерева, которое прибито к потолку, причем, макушкой вниз.Автор сообщил, что сделано оно в одном из детсадов Омска, и задался вопросом: соответствует ли это нормам безопасности?После того, как в горожане откликнулись на этот кадр, в городском департаменте образования пояснили, что идея прибить новогоднюю елку к потолку в детском саду № 241 Омска принадлежала родителям дошкольников, которые столь неординарно решили подойти к украшению одной из групп.Они же реализовали эту идею, и опасности она не представляла, заверили в департаменте.Там также отметили, что группы в детском саду украшаются отдельно от главной елки дошкольного заведения, которая, в соответствии, с требованиями пожарной безопасности установлена в музыкальном зале. В нем же будут проходить праздничные мероприятия, хороводы и вручение подарков, передает РИА Новости.При этом в одном из комментариев под снимком в соцсетях отметили, что подобная задумка – вовсе не ноу-хау, а старинный обычай."В средневековой Европе елки не стояли, а висели вверх тормашками прямо на потолке. Подвешенное дерево украшали сладостями, а дети должны были их сорвать", — написала пользователь Ирина Гриб.