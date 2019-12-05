Нарушения Дональда Трампа не имеют прецедентов в американской истории, об этом было заявлено на слушаниях по импичменту в палате представителей Конгресса США.

Нарушения Дональда Трампа не имеют прецедентов в американской истории, об этом было заявлено на слушаниях по импичменту в палате представителей конгресса США.Свидетель от демократов профессор Майкл Герхардт обвинил президента во взяточничестве и в создании препятствий правосудию.Противоположную точку зрения высказал юрист Джонатан Тёрли. По его словам, создается опасный прецедент: это может быть первый импичмент в истории без состава преступления.Демократы начали процесс против Трампа из-за подозрений, что тот требовал от Украины расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Президент США обвинения отвергает: по его словам, он призывал Киев лишь к борьбе с коррупцией, передает телеканал "Россия 24".