Певица Рита Дакота в суете концертов и забот о дочери совершенно забыла о себе. Все имеет свои последствия, и вот знаменитость призналась, что угодила в серьезную передрягу.

Певица Рита Дакота в суете концертов и забот о дочери совершенно забыла о себе. Все имеет свои последствия, и вот знаменитость призналась, что угодила в серьезную передрягу.За помощью артистка обратилась к своим поклонникам. Она подчеркнула, что ситуация действительно катастрофическая. Как оказалось, у звезды отечественного шоу-бизнеса... совсем нет нормальной одежды! Рита заметила, что у нее много аутфитов для выхода в свет, которые ей подбирают стилисты, много спортивных костюмов для прогулок с ненаглядной дочерью-красавицей Мией, а вот простых обычных вещей нет."Девочки, на помощь!!!! 🙈😂🤦🏼‍♀️. Вчера попыталась собрать себя в тур и офигела. У меня просто нет одежды. Вообще. Одни спортивные костюмы для бесконечных поездов, самолетов, студий и залипаний на площадках с Мией. На выходы меня собирает стилист, на свидания я не ходила 1000000 лет. Короче у меня нет одежды ... нормального человека. Есть одежда артистки и мамы. А одежды девушки у меня нет 😂😂" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – написала Дакота на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Она попросила поклонниц написать ей под фото названия магазинов, где они отовариваются. Кроме того, знаменитость заметила, что и для скорого отлета на Бали ей тоже требуется помощь знатоков моды. В рамках исключения артистка даже разрешила популярным интернет-магазинам оставлять ссылки на себя. По всей видимости, ситуация действительно патовая. Впрочем, в комментариях девушка призналась, что боится покупать вещи без примерки.4 Дек 2019 в 11:56 PSTТак одна из знакомых Риты предложила ей заказать с одного популярного сайта топики и шорты для отдыха на лазурном побережье. На это знаменитость ответила: "На мою задницу шортики без примерки не закажешь, ю ноу😂😂". Вероятно, что у певицы весьма нестандартная фигура и ей необходимо сперва увидеть вещь на себе. Тем не менее, поклонники отметили, что у Дакоты довольно привлекательная пятая точка и ей не стоит беспокоиться по пустякам.