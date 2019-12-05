Впервые Дни.ру разыгрывают среди читательниц Beauty Box. Один из самых популярных брендов в России представил несколько косметических средств, которые вы можете получить совершенно бесплатно.

Впервые "Дни.ру" разыгрывают среди читательниц Beauty Box. Один из самых популярных брендов в России представил несколько косметических средств, которые вы можете получить совершенно бесплатно.Каждая женщина мечтает быть красивой каждый день. Однако есть предубеждение, что красота – это молодость. "Черный Жемчуг" помогает справиться с предрассудками и быть счастливой всегда.В 2019 году "Черный Жемчуг" объединяетсяс фондом "Равенство возможностей", чтобыподдержать социальную миссию по борьбес общепринятыми общественнымистереотипами. Фонд "РавенствоВозможностей" ставит своей цельюформирование модели восприятияи взаимодействия вне рамок. "ЧерныйЖемчуг" поддерживает философиюравенства возможностей женщин, чтобыв обществе вместо фразы "нужносоответствовать своему возрасту"как можно чаще слышать слова "самоевремя!" и "ты можешь все!"Бренд пригласил известных представительниц прекрасного пола на свой "паблик-ток", чтобы обсудить вопросы актуальные для женщин любого возраста. Они поделились своими самыми сокровенными историями.В качестве приглашенных спикероввыступили:Полина Гагарина, Светлана Зейналова, Валентина Ясень, Людмила Воронова, Евгения Воскобойникова и другие.Вдохновленный необыкновенными историями сильных женщин "Черный жемчуг" помогает поверить в свои силы и не ставить для себя никаких ограничений, ведь наше счастье в наших руках!Чтобы получить Beauty Box в подарок достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 5 Дек 2019 в 4:16 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Ранее "Дни.ру" разыграли билеты на бесплатную лекцию звезды "" Александра Литвина.