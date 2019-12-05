Впервые Дни.ру разыгрывают среди читательниц Beauty Box. Один из самых популярных брендов в России представил несколько косметических средств, которые вы можете получить совершенно бесплатно.
Впервые "Дни.ру" разыгрывают среди читательниц Beauty Box. Один из самых популярных брендов в России представил несколько косметических средств, которые вы можете получить совершенно бесплатно.
Каждая женщина мечтает быть красивой каждый день. Однако есть предубеждение, что красота – это молодость. "Черный Жемчуг" помогает справиться с предрассудками и быть счастливой всегда.
В 2019 году "Черный Жемчуг" объединяется
с фондом "Равенство возможностей", чтобы
поддержать социальную миссию по борьбе
с общепринятыми общественными
стереотипами. Фонд "Равенство
Возможностей" ставит своей целью
формирование модели восприятия
и взаимодействия вне рамок. "Черный
Жемчуг" поддерживает философию
равенства возможностей женщин, чтобы
в обществе вместо фразы "нужно
соответствовать своему возрасту"
как можно чаще слышать слова "самое
время!" и "ты можешь все!"
Бренд пригласил известных представительниц прекрасного пола на свой "паблик-ток", чтобы обсудить вопросы актуальные для женщин любого возраста. Они поделились своими самыми сокровенными историями.
В качестве приглашенных спикеров
выступили:
Полина Гагарина, Светлана Зейналова, Валентина Ясень, Людмила Воронова, Евгения Воскобойникова и другие.
Вдохновленный необыкновенными историями сильных женщин "Черный жемчуг" помогает поверить в свои силы и не ставить для себя никаких ограничений, ведь наше счастье в наших руках!
Чтобы получить Beauty Box в подарок достаточно выполнить два простых условия:
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Публикация от (@dniru) 5 Дек 2019 в 4:16 PST
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