Количество сахара в популярных газировках будет снижено. К соответствующим договоренностям пришли представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, в который входят Coca-Cola и PepsiCo.

Количество сахара в популярных газировках будет снижено. К соответствующим договоренностям пришли представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, в который входят Coca-Cola и PepsiCo.Кодекс добровольных обязательств, подразумевающий снижение объема сахара в среднем на 10 процентов до 2024 года, подписан в среду, 4 декабря, на мероприятии в Роспотребнадзоре. Кроме того, члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод обязуются не размещать рекламу в СМИ и медиа, предназначенных для детей до 12 лет. Президент Союза Максим Новиков рассказал, что такой возраст был выбран, опираясь на международную практику и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. У данной аудитории еще не сформировались привычки, а также понимание рационального питания. Именно потому считается целесообразным ограничить рекламу для этого возраста, сообщает "Интерфакс".Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала данную идею. Руководитель ведомства отметила важность темы здорового питания, а также его особого места в национальных проектах.Ранее было проведено исследование, согласно которому юноши и девушки, проводящие много времени перед экранами телевизоров, компьютеров, смартфонов, потребляют больше напитков с сахаром и кофеином.Также главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что россияне стали потреблять больше сахара, что приводит к росту числа людей с ожирением и сахарным диабетом.