Нижняя палата в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от излишней возрастной маркировки произведения литературы и искусства. Документ стал результатом совместной работы депутатского корпуса и творческого сообщества, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Нижняя палата в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от излишней возрастной маркировки произведения литературы и искусства. Документ стал результатом совместной работы депутатского корпуса и творческого сообщества, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Принятый законопроект позволит уйти от избыточной возрастной
маркировки. По словам Володина, иногда доходит до абсурда: на произведения школьной
программы ставятся ограничения "16+" и "18+".
"Тем самым, дети фактически лишены возможности читать и
смотреть произведения отечественной и мировой классики", – отметил законодатель.
С просьбой повлиять на ситуацию к парламентариям
неоднократно обращались писатели, режиссеры, актеры, рассказал спикер Госдумы.
"Этот законопроект – результат совместной работы ГД и творческого
сообщества", – подчеркнул Володин.
При этом нормативно-правовой акт не затронет фильмы, книги и
спектакли, попадающие в категорию "для взрослых" и запрещены
российскими законами для детей, сказал спикер Госдумы.
Также законопроектом вводятся рекомендации по информированию
без конкретизации возраста – "для дошкольников", "для семейного
просмотра" и прочее. Эти критерии не только привычны, но и позволят
расширить возможности для родителей проводить время с детьми, уверен спикер.
Напомним, ранее Госдума приняла во втором чтении
законопроект о расширении эксперимента по налогу для самозанятых на новые
регионы – Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская,
Нижегородская и другие области. Продающие товары физлицам или оказывающие им
услуги будут облагаться налогом по льготной ставке – 4%. Работающие с юрлицами
и ИП – 6%.