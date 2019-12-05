Нижняя палата в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от излишней возрастной маркировки произведения литературы и искусства. Документ стал результатом совместной работы депутатского корпуса и творческого сообщества, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от излишней возрастной маркировки произведения литературы и искусства. Документ стал результатом совместной работы депутатского корпуса и творческого сообщества, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.Принятый законопроект позволит уйти от избыточной возрастноймаркировки. По словам Володина, иногда доходит до абсурда: на произведения школьнойпрограммы ставятся ограничения "16+" и "18+"."Тем самым, дети фактически лишены возможности читать исмотреть произведения отечественной и мировой классики", – отметил законодатель.С просьбой повлиять на ситуацию к парламентариямнеоднократно обращались писатели, режиссеры, актеры, рассказал спикер Госдумы."Этот законопроект – результат совместной работы ГД и творческогосообщества", – подчеркнул Володин.При этом нормативно-правовой акт не затронет фильмы, книги испектакли, попадающие в категорию "для взрослых" и запрещеныроссийскими законами для детей, сказал спикер Госдумы.Также законопроектом вводятся рекомендации по информированиюбез конкретизации возраста – "для дошкольников", "для семейногопросмотра" и прочее. Эти критерии не только привычны, но и позволятрасширить возможности для родителей проводить время с детьми, уверен спикер.Напомним, ранее Госдума приняла во втором чтениизаконопроект о расширении эксперимента по налогу для самозанятых на новыерегионы – Санкт-Петербург, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская,Нижегородская и другие области. Продающие товары физлицам или оказывающие имуслуги будут облагаться налогом по льготной ставке – 4%. Работающие с юрлицамии ИП – 6%.