Участницы конкурса Мисс Вселенная 2019, который состоится в этом году в Атланте, показали себя без макияжа. На некоторых снимках отличие естественной внешности от той, какую обретают девушки с помощью косметики, разительно.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная 2019", который состоится в этом году в Атланте, показали себя без макияжа. На некоторых снимках отличие естественной внешности от той, какую обретают девушки с помощью косметики, разительно.Фотографии участниц опубликовало издание Insider. В съемке участвовали представительницы 13 стран, в числе которых остров Гуам, Ирландия, Монголия, Ямайка, ЮАР, Мальта, Гаити, Багамские острова, Грузия, Чили, Польша, Израиль, Сент-Люсия.Ранее сообщалось, что в конкурсе "Мисс Вселенная 2019" не смогут принять участие россиянка Алина Санько и украинка Анастасия Суббота. Российской представительнице поздно сообщили о дате конкурса, также она не успела получить американскую визу. Украинской представительнице вовсе отказали в получении визы, не объяснив причину такого решения.