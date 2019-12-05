Когда в июле 2018 года начались первые работы по реализации проекта Экотехнопарк Шиес, они встретили множество негативных откликов от местных жителей и активистов, а также получили большой резонанс в прессе. Споры и горячие обсуждения проекта продолжаются до сих пор. Разбираемся в природе этого сопротивления и вспоминаем, как возникали и были восприняты различные реформы и нововведения, без которых тяжело представить современную жизнь.

Когда в июле 2018 года начались первые работы по реализации проекта Экотехнопарк "Шиес", они встретили множество негативных откликов от местных жителей и активистов, а также получили большой резонанс в прессе. Споры и горячие обсуждения проекта продолжаются до сих пор. Разбираемся в природе этого сопротивления и вспоминаем, как возникали и были восприняты различные реформы и нововведения, без которых тяжело представить современную жизнь.Наш мозг не заинтересован в измененияхВнедрениям инноваций человечество сопротивлялось всегда. Как подсчитали исследователи, минимум 47% новшеств проваливается по причине их негативного восприятия. И дело вовсе не в самих нововведениях, а в устройстве мозга человека и том, как он воспринимает все новое.Мозг – центральный орган нервной системы. И как любой орган, он функционирует по своим законам и правилам, которые необходимо учитывать. Например, изменения или любые перемены всегда будут стрессом для нашего мозга, выходом из зоны комфорта. Иногда требуется очень много времени, чтобы мозг начал привыкать к новому и положительно воспринял нововведения. Поэтому в мире такой маленький процент принятия инноваций.В США провели исследование и выяснили, что при ежегодном выводе на рынок около 30000 наименований новых продуктов, от 70 до 90% на полках не задержится более года. Настолько наш мозг консервативен и стремится не впускать ничего нового. Ведь новое – это неизвестное, а неизвестность несет опасность, – так рассуждает наш мозг.Поэтому на протяжении развития человечества можно найти столько примеров того, что какими бы ни были разработки, новшества или нововведения – они далеко не всегда были восприняты современниками должным образом. Предлагаем вспомнить некоторые такие факты.Как тормозился прогресс в России и за рубежомПример 1. В 1797 году британский механик и изобретатель Ричард Тревитик изобрел паровоз. Его испытания прошли успешно, но будущие пассажиры – и даже некоторые ученые – изобретение восприняли настолько агрессивно, что внедрение в эксплуатацию пришлось отложить.Высказывались убеждения, что при движении паровоза невозможно дышать и все, кто будет находиться в вагоне, умрет от удушения. Или как минимум сойдет с ума. А ученые поддерживали сомнения и опасения, высказывая предположение, что при развитии скорости более чем 40 километров в час пассажиры получат сотрясение мозга. Протесты приобрели настолько активный характер, что были предприняты попытки разрушить железную дорогу.Понадобилось много лет, чтобы суеверия и предрассудки уступили место здравому смыслу, и сейчас без изобретения Ричарда Тревитика невозможно представить развитие современного технического прогресса.Пример 2. Когда венгерский врач Игнац Филипп Земмельвайс в середине 19 века пытался ввести во врачебную практику элементарные гигиенические процедуры – такие, например, как мытье рук врачом перед операцией и обеззараживание инструментов – это было воспринято его коллегами как несерьезное нововведение, лишь отнимающее время у докторов. Только спустя несколько десятилетий до коллег Земмельвайса наконец дошло, что высокая смертность среди прооперированных пациентов во многом связана с бактериями, которые попадали в организм с рук лечащего персонала и с инструментов.Пример 3. Русский военный, контр-адмирал Александр Фёдорович Можайский в 1882 году протестировал первый в мире самолет, который сам же изобрел. Этот летательный аппарат даже пролетел небольшое расстояние и был вполне успешным прототипом современных самолетов. Но правительство не выделило средств на дальнейшие разработки и испытания, свои же средства у Можайского к тому времени закончились. Только в 20 веке изобретение контр-адмирала наконец оценили, и оно получило бурное развитие.Пример 4. Американский ученый Роберт Годдард в начале 20 века выдвинул идею создания многоступенчатой ракеты – когда по мере сгорания топлива пустые баки отбрасываются, таким образом масса ракеты уменьшается и у нее появляется возможность разогнаться до высокой скорости. Годдард также предположил, что полет на Луну вполне реален. Но его высмеяли в научных кругах, а всего через полвека человек впервые высадился на Луне.Также подверглись сомнениям – а иногда и откровенным гонениям – создание первого печатного станка и первой паровой машины, кинематографа и телефона, телевидения и компьютера. И это мы вспомнили лишь маленькую долю того, что в свое время было не принято или отвергнуто человечеством.Почему в России возник "мусорный кризис"После Великой Отечественной войны население России настолько обнищало, что довольно долгое время в СССР не возникало проблем с утилизацией мусора – утилизировать было особенно нечего. Рост доходов и благосостояния наметился в 1960-х годах, и правительство оперативно на это среагировало: с одной стороны, ученые разработали новые технологии по утилизации мусора, с другой – активно стал пропагандироваться сбор вторсырья – металла, стекла, макулатуры.Распад Советского Союза и уход от социалистической модели развития общества сказался в том числе и на проблеме с отходами. После переходного этапа бурными темпами мы стали двигаться к чрезмерному потреблению, что привело к переполнению старых полигонов, где утилизировался или где производилось захоронение мусора.Уже к 2000-м годам проблема встала довольно остро. С началом эпохи перепотребления стало понятно, что если не заняться серьезным реформированием системы утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), то вскоре это приведет к экологической катастрофе.Каков масштаб проблемы на сегодняшний деньСегодня каждый наш соотечественник в день выкидывает в среднем 1 килограмм мусора. Это привело к тому, что ежегодно в России появляется от 60 до 70 миллионов тонн ТКО. То есть, на протяжении последних 20 лет количество производимого нами мусора увеличилось практически в два раза. А "накопления" – бытовых и промышленных отходов – сейчас в нашей стране составляют не менее 43 миллиардов тонн. Причем значительная часть отвозится на полигоны и свалки практически без сортировки, а также без обезвреживания.При этом площадь свалок и мусорных полигонов каждый год также увеличивается в устрашающих масштабах. Еще буквально 5 лет – и если ничего не изменится, то мусор вывозить будет некуда.С этим согласна исполнительный директор "Российского экологического общества" Юлия Филаткина:"Поскольку до настоящего времени этой проблемой у нас никто серьезно не занимался, подавляющая часть отходов попадала на мусорные полигоны, которые сейчас переполнены. Кроме того, нет места для строительства новых полигонов, по крайней мере вокруг мегаполисов. Особенно что касается московского региона – Москвы и Московской области".Как решать проблемуМосква генерирует около 1/5 всех ТКО России, в то время как подмосковные полигоны исчерпали свои ресурсы еще в последних десятилетиях прошлого века.По мнению Филаткиной, проблема требует оперативного и системного подхода:"На это направлены изменения в действующем законодательстве: проект Федерального закона "Об отходах производства и потребления", ряд нормативно-правовых актов, которые запрещают захоранивать определенные виды отходов и призваны стимулировать их утилизацию, целый ряд положений о расширенной ответственности производителей. Все эти меры направлены на то, чтобы наладить систему утилизации отходов, то есть вовлечения этих отходов во вторичный оборот, для того чтобы снизить потребление первичных ресурсов и уменьшить образование смешанных ТКО".По ее мнению, одним из оперативных решений может стать строительство мусоросжигательных заводов с термическим обезвреживанием ТКО. Такая практика распространена в Европе, в частности, в Германии, на которую ориентируется Россия в плане корректировки законодательства об отходах, отметила эксперт."Но на сегодняшний день количество утилизируемых отходов очень незначительно, особенно по сравнению с теми объемами, что попадают на полигоны, плюс учитывая период, который понадобится для налаживания этой системы", – подчеркнула Филаткина. Решение проблемы возможно, но потребует времени, считает она.Новые подходыНа фоне мусорного кризиса все больший интерес вызывает проект Экотехнопарка "Шиес". Он призван разгрузить столицу от мусорного нашествия, а также помочь с этой проблемой Архангельской области, в которой также процветает кризис утилизации мусора."Шиес" основывается на новой для России технологии. Ее суть заключается в следующем: те компоненты ТКО, которые невозможно утилизировать, сортируются и проходят глубокое прессование. Затем вторичное сырье направляется на переработку, а спресованные кипы неутилизируемых твердых коммунальных отходов упаковываются в герметичную пленку и размещаются на современном полигоне, который оборудован таким образом, что никакие негативные воздействия окружающей среде не страшны.Срок эксплуатации "Шиеса" – 20 лет. После этого ландшафт объекта будет восстановлен, а воздействие на окружающую среду разработчики экотехнопарка обещают минимальное.Как налаживаются коммуникацииВ начале реализации проекта по строительству "Шиеса" с точки зрения психологии была допущена серьезная ошибка: жители Ленского района не были основательно подготовлены к новому проекту, не привыкли к нему до начала его реализации. В результате пошла активная волна сопротивления и это логично, считает Филаткина. "Вполне понятно беспокойство общественности, в связи с тем, что в регион поступит большое количество отходов, образованных не в этом регионе", – сказала эксперт.Сейчас руководители проекта учли свои недоработки и начали активное взаимодействие с жителями Архангельской области. На данный момент уже 20 групп детей провели каникулы в Москве, для них в Ленском районе строятся новые спортивные и детские площадки. Совместно с местной администрацией ремонтируются школы, садики и детские дома.Компания "Технопарк" организовала бесплатное медицинское обследование и лечение более 1000 жителей региона в московских клиниках. Начали работу информационные центры, где любой житель может получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.Найти оптимальное и эффективное решение проблемы с отходами в России – задача невероятно сложная. Будем надеяться, что Экотехнопарк "Шиес" выполнит все свои цели и внесет значительный вклад в мусорную реформу нашей страны. Ну а мы будем наблюдать за развитием событий и рассказывать обо всем важном и значительном.