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<a href="https://33live.ru/novosti/05-12-2019-eks-supruga-korolya-malajzii-oksana-voevodina-o-plasticheskix-operaciyax-lichnoj-zhizni-i-byvshem-muzhe.html" target="_blank">Экс-супруга короля Малайзии Оксана Воеводина: о пластических операциях, личной жизни и бывшем муже</a> - Бывшая жена короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина, получившая в 2015 году титул Мисс-Москва, дала интервью корреспонденту Дни.ру. Модель рассказала о модельном бизнесе в России и своих пластических операциях. Также она поведала о роли отца в воспитании ребенка, личной жизни и отношениях с экс-возлюбленным.