Бывшая жена короля Малайзии
Мухаммада V
Оксана Воеводина, получившая в 2015 году титул Мисс-Москва, дала интервью корреспонденту Дни.ру. Модель рассказала о модельном бизнесе в России и своих пластических операциях. Также она поведала о роли отца в воспитании ребенка, личной жизни и отношениях с экс-возлюбленным.
Бывшая жена короля Малайзии
Мухаммада V
Оксана Воеводина, получившая в 2015 году титул "Мисс-Москва", дала интервью корреспонденту "Дни.ру". Модель рассказала о модельном бизнесе в России и своих пластических операциях. Также она поведала о роли отца в воспитании ребенка, личной жизни и отношениях с экс-возлюбленным.