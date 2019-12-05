На северо-западе Челябинска произошло серьезное ЧП. Водитель иномарки совершил наезд на людей, которые ждали на тротуаре служебный автобус. По данным , за рулем транспортного средства ..

На северо-западе Челябинска произошло серьезное ЧП. Водитель иномарки совершил наезд на людей, которые ждали на тротуаре служебный автобус.По данным , за рулем транспортного средства находилась женщина. При повороте она не справилась с управлением, совершила выезд за пределы проезжей части на тротуар. Пострадавшие граждане госпитализированы. Сотрудниками полиции проводится проверка.