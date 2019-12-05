Артист сильно ударился головой о декорации. Жизнь Евгению Миронову спас парик.

Артист сильно ударился головой о декорации. Жизнь ЕвгениюМиронову спас парик.Известный актер Евгений Миронов поведал о неприятности,которая произошла с нимво время спектакля. Знаменитость травмировалась во времяработы."Однажды я ударился головой о декорации так сильно, что, еслибы не парик, меня бы, наверное, не было в живых. Но сотрясение получил", – рассказалЕвгений Миронов.Не смотря на серьезную травму, знаменитость доиграла постановкудо конца. Между тем следующий спектакль пришлось отменить."Спектакль очень сложный технически, 20 человек егообслуживает. Там такое количество проводов, труб, тяжелых дверей, что я скаждым из ребят здороваюсь персонально перед началом спектакля. Ведь от нихзависит моя жизнь", – отметил Евгений.27 Ноя 2019 в 8:07 PSTТакже артист рассказал о своих увлечениях. Звезда обожает кататьсяна горных лыжах. Евгений Миронов занимается этим уже довольно давно, поэтомусложных и опасных трасс не боится. Иногда актеру удается прокатиться с ветеркомво время командировок.Любит не только подниматься и спускаться с гор,но и нырять на глубину. Звезда обожает подводную рыбалку. Актер похвастался,что не так давно поймал 30 сельдей. Об этом сообщает журналЕсли о хобби звезда говорит свободно, то о личной жизнипредпочитает молчать. Известно, что в официальных отношениях Евгений Мироновникогда не состоял, ходят слухи, что он жил гражданским браком с некой Марианной.В январе этого года стало известно, что артист несколько лет назад стал отцом. Знаменитость воспитывает сына Петю. Ребенка родила суррогатная мать.