Эта должность появилась в структуре белого дома совсем недавно

4 декабря Георгий Усков был назначен на должность руководителя аппарата администрации Владимирской области. Губернатор региона Владимир Сипягин подписал соответствующее распоряжение.Эта должность появилась в структуре белого дома совсем недавно, в результате проведённой Владимиром Сипягиным реформы.Георгий Усиков родился в 1991 году во Владимире. В 2013 году закончил ВлГУ по специальности «юриспруденция». До 2018 года работал на разных должностях во Владимирском областном суде. До назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата.