Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

7 декабря 2019 с 10:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Леонидович Романовский проведет в УМВД России по Владимирской области личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.Прием граждан состоится по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 45.Предварительная запись на прием осуществляется в период со 2 декабря по 6 декабря 2019 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:8(4922) 37-43-02 и 8(4922) 37-42-70.Гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.