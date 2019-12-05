При досмотре автомобиля, на коврике перед пассажирским сидением и в технологической нише были обнаружены брикеты с веществом растительного происхождения...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотического средства – гашиша.Установлено, что сотрудникам полиции поступила информация о жителе столицы, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Московского региона. Далее, полицейские установили, что подозреваемый передвигался на автомашине Мерседес и делал «закладки» в разных частях города.Злоумышленник был задержан около одного из домов на улице Подольских Курсантов. При досмотре автомобиля,на коврике перед пассажирским сидением и в технологической нише, расположенной за центральной частью передней панели были обнаружены брикеты с веществом растительного происхождения. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 2 килограммов.В ходе дальнейших оперативно-следственных мероприятий было установлено местонахождение еще одного тайника в багажном отделении автомашины ВАЗ-2110, припаркованной на улице Подольских Курсантов. Изъятое там спрессованное вещество, согласно проведенному исследованию, является наркотическим средством – гашишем, массой около 3 килограммов.Следствием ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», соединенные в одно производство.К уголовной ответственности привлечен 30-летний мужчина, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Чертановский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28