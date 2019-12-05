Гоген Солнцев экстренно прилетел с острова Фукуок и тут же отправился на вечеринку по случаю дня рождения Дианы Бичаровой. Именно на этом мероприятии корреспонденту Дни.ру удалось разговорить шоумена и узнать о состоянии его жены-пенсионерки.

Гоген Солнцев экстренно прилетел с острова Фукуок и тут же отправился на вечеринку по случаю дня рождения Дианы Бичаровой. Именно на этом мероприятии корреспонденту "Дни.ру" удалось разговорить шоумена и узнать о состоянии его жены-пенсионерки.По словам интернет-фрика, дела не так хороши, как могли бы быть. Он не стал вдаваться в подробности, но отметил, что в силу возраста у Катюши появились новые болячки."В таком возрасте невозможно быть абсолютно здоровым. Плюс употребление не совсем правильных таблеток, медицинских препаратов, замешанных со спиртосодержащей продукцией, накладывает очень печальный отпечаток", – поделился мужчина.Звезда также рассказала, что старушка получает государственную медицинскую помощь по страховому полису. Те, услуги, что не проходят по ОМС, они оплачивают из семейного бюджета.1 Дек 2019 в 3:47 PSTПримечательно, что у Гогена тоже есть ряд проблем со здоровьем. Тем не менее, он, как и его супруга, лечиться не хочет."Я могу отъехать первее, чем Екатерина", шокировал внезапным признанием Солнцев.Тем не менее, если пенсионерка скоро отдаст концы, ее молодой супруг отнесется к этому философски. "Буду искать возможность каким-то образом жить дальше", – утверждает артист.