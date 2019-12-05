Кто может лучше понять трагедию семьи умирающей от рака Анастасии Заворотнюк, если не человек, на чьи плечи тоже обрушилась болезнь близкого человека. Гоген Солнцев не только высказался в отношении актрисы, но и рассказал о собственных трудностях, связанных с продажными медицинскими работниками.

Кто может лучше понять трагедию семьи умирающей от рака Анастасии Заворотнюк, если не человек, на чьи плечи тоже обрушилась болезнь близкого человека. Гоген Солнцев не только высказался в отношении актрисы, но и рассказал о собственных трудностях, связанных с продажными медицинскими работниками.Артист полностью поддерживает позицию семьи Заворотнюк в том, что они стараются избегать комментариев о болезни светской львицы. Он отметил, что в распространении слухов об Анастасии и его жене Катюше виноваты сотрудники больниц."Инициатива была от продажных медработников, которые в самый уязвимый момент Екатерину сфотографировали", – заявила звезда в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Узнав о появлении снимков в Сети, Гогену пришлось срочно купить билет в Москву. Причем за тройную цену."Он стоил мне три недели курорта", – негодует актер.По словам Солнцева, он нацелен найти и наказать виновных в распространении фотографий. У него есть на примете отличный адвокат. Кроме того, дочь пенсионерки Полина сама является прекрасным юристом."Я даже не представляю, соображала ли Катя вообще, что ее фотографируют, потому что взгляд у нее там абсолютно невменяемый, как-будто она обколота или обдолбана чем-то", – высказался разъяренный шоумен.24 Ноя 2019 в 11:54 PST