Телеведущая Елена Летучая празднует свой день рождения на Мальдивах вместе с любимым супругом Юрием Анашенковым. В связи с этим знаменитость поделилась несколькими фото со своего торжества.

Телеведущая Елена Летучая празднует свой день рождения на Мальдивах вместе с любимым супругом Юрием Анашенковым. В связи с этим знаменитость поделилась несколькими фото со своего торжества.Супруги поселились в одном из самых роскошных отелей архипелага. Стоит отметить, что на Мальдивские острова они прибывают уже не в первый раз. Вилла, где телеведущая отдыхает вместе с мужем, стоит прямо на воде, из-за чего самой распространенной одеждой среди гостей отеля является купальник.Знаменитость уже не раз делилась с поклонниками снимками, на которых позирует в плавательном аутфите. Каждый раз она примеряет новую деталь гардероба, из-за чего создается впечатление, будто бы она меняет купальники как перчатки. Тем не менее, одно фото все же выбивается из этой тематики.Так женщина опубликовала кадр, на котором позирует в постели. На ней нет ни грамма макияжа, кроме того, отсутствует и одежда. Тем не менее, все срамные места прикрыты белым одеялом, что не оставляет злопыхателям ни шанса упрекнуть Елену в пошлости. Телеведущая держит в руках воздушные шары с цифрами. Так становится понятно, что Летучая нисколько не стесняется своего возраста и готова раскрыть фанатам, сколько же ей на самом деле исполнилось.В свою очередь подписчики отметили, что несмотря на цифру в паспорте – 41 год – звезда отечественных голубых экранов выглядит просто потрясающе. Многие подчеркнули, что она невероятно красива даже без косметики, а уж возраст для нее действительно является только данью году рождения.4 Дек 2019 в 10:06 PST"С Днем Рождения красавица и умница! Люблю тебя! Пусть все будет замечательно ❤️" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "Поздравляю 👏👏. Все бы в 41 так выглядели💜", "К черту цифры, вы прекрасны. С днем Рождения 🎂 ", – поздравили пользователи Летучую.