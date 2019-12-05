Житель Новосибирска подал в суд на организаторов концерта группы Ленинград за матерные слова в песнях. Россиянин не был готов к тому, что Сергей Шнуров устроил во время своего выступления.

Житель Новосибирска подал в суд на организаторов концерта группы "Ленинград" за матерные слова в песнях. Россиянин не был готов к тому, что Сергей Шнуров устроил во время своего выступления.Концерт состоялся в хоккейном клубе "Сибирь". Местный житель Евгений Гуляев после его посещения подал в суд против самого клуба, организаторов концерта и Сергея Шнурова.По словам мужчины, песни "Ленинграда" до этого он слышал только по радио, где весь мат был заглушен цензурой. Лишь на живом выступлении новосибирец познакомился с оригинальным звучанием и пришел в шок, обнаружив скабрезности.Примечательно, что Гуляеву в итоге удалось отсудить компенсацию, сообщают "Вести Новосибирска".За моральные страдания ему выплатят 2000 рублей (стоимость билета). Также организаторам шоу – компании "Дракон и феникс" – придется раскошелиться на штраф в размере 2225 рублей и госпошлину в 700 рублей. Судя по всему, сам зрителю ничего не заплатит.Правда, сибиряк получил не полную сумму, на которую рассчитывал. Суд удовлетоворил требования Гуляева лишь частично. Изначально заявитель требовал из-за концерта компенсацию размером в 300 тысяч рублей.