За менее чем три недели до начала железнодорожного сообщения на переправе через Керченский пролив произошли изменения. Мнения людей разделились: одни рассыпаются в похвалах, другие отпускают критические замечания. Что происходит с Крымским мостом?
За менее чем три недели до начала железнодорожного сообщения на переправе через Керченский пролив произошли изменения. Мнения людей разделились: одни рассыпаются в похвалах, другие отпускают критические замечания. Что происходит с Крымским мостом?
На одной из автодорожных опор переправы местные художники
нарисовали граффити строителя Крымского моста. Компанию ему составляют кот
Мостик и пес Цыган.
Рисунок у местных художников получится масштабным – почти 20
метров высотой. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через
Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под
мостом судов", – сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Появление граффити принялись активно комментировать
пользователи Сети. "Собаку рисовали, рисовали и не вырисовали. И так
сойдет", – написал Ishun Check в группе "ВКонтакте"
"Крымский мост".
Ему ответил Sergey V. Kamyshov: "Видно же, что работа
не закончена". "С животными у художников не задалось", – написал
Евгений Павленко.
Впрочем, большинство комментаторов похвалили авторов
произведения. Некоторые интересовались, будет ли рисунок на
подсвечиваться в темное время суток.
Железнодорожное сообщение между полуостровом и
"большой землей" стартует в конце декабря. 23 декабря начнет путь
поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Спустя 40 часов он пересечет . 24 декабря на маршрут выйдет состав из Москвы. Он проследует до
Симферополя.