За менее чем три недели до начала железнодорожного сообщения на переправе через Керченский пролив произошли изменения. Мнения людей разделились: одни рассыпаются в похвалах, другие отпускают критические замечания. Что происходит с Крымским мостом?

За менее чем три недели до начала железнодорожного сообщения на переправе через Керченский пролив произошли изменения. Мнения людей разделились: одни рассыпаются в похвалах, другие отпускают критические замечания. Что происходит с Крымским мостом?На одной из автодорожных опор переправы местные художникинарисовали граффити строителя Крымского моста. Компанию ему составляют котМостик и пес Цыган.Рисунок у местных художников получится масштабным – почти 20метров высотой. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать черезКерченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих подмостом судов", – сообщили в инфоцентре "Крымский мост".Появление граффити принялись активно комментироватьпользователи Сети. "Собаку рисовали, рисовали и не вырисовали. И таксойдет", – написал Ishun Check в группе "ВКонтакте""Крымский мост".Ему ответил Sergey V. Kamyshov: "Видно же, что работане закончена". "С животными у художников не задалось", – написалЕвгений Павленко.Впрочем, большинство комментаторов похвалили авторовпроизведения. Некоторые интересовались, будет ли рисунок наподсвечиваться в темное время суток.Железнодорожное сообщение между полуостровом и"большой землей" стартует в конце декабря. 23 декабря начнет путьпоезд из Санкт-Петербурга в Севастополь. Спустя 40 часов он пересечет . 24 декабря на маршрут выйдет состав из Москвы. Он проследует доСимферополя.