Юлианна Караулова стала гостьей в эфире шоу Иды Галич 1-11. Вместе с ней в одной команде выступил рэпер Kyivstoner.

Юлианна Караулова стала гостьей в эфире шоу Иды Галич "1-11". Вместе с ней в одной команде выступил рэпер Kyivstoner.Выпуск получился богатым на события и признания. Особенно, что касается певички. Сначала ее хорошенько приложила сама ведущая программы.По словам Галич, она еще училась в школе, когда Караулова уже выступала на фабрике. "Ты, оказывается, старая!", – ткнула мордой в грязь исполнительницу блогер.Потом Ида отметила, что артистка выглядит как человек, у которого списывали в школе. В этот момент сидевший рядом первоклассник захихикал. Звезда с бешеными глазами обернулась на школьника и громко спросила: "Смешно тебе?!".Возможно, такие выпады знаменитости связаны с ее тяжелым детством. Как оказалось, ее гнобили за плохие оценки. Даже "4" для родителей Карауловой была плохим результатом.Отметим, по правилам игры учительница Ида задает звездному гостю и детям одиннадцать вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против приглашенной знаменитости выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго – второклассник и так далее. Победитель получает пятерку.