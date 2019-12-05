В Сети активно обсуждают стычку между актером Дмитрием Певцовым и журналистом Владимиром Познером. Свою лепту попытался внести и Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. Он хотел поспособствовать примирению двух сторон.

В Сети активно обсуждают стычку между актером Дмитрием Певцовым и журналистом Владимиром Познером. Свою лепту попытался внести и Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу. Он хотел поспособствовать примирению двух сторон.Для того, чтобы, наконец, зарыть топор войны, телеведущий предложил противникам поменяться местами. Певцову – отправиться с ним в Нидерланды для съемки документального фильма. А Познеру – выходить в эфире в плавках, в которых Певцов снимался в фильме "…По прозвищу „Зверь“."Врагом России назвал! Можно же было просто сказать: „я не согласен, неправильная точка зрения“, – нет, он сказал: „враг России“. И это резкое заявление. Надо было просто ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто „враг народа“ и все", – попытался разбавить обстановку Ургант.Напомним, ранее Дмитрий опубликовал в своем Инстаграм-аккаунте видео, где предстал в образе Иосифа Сталина. На записи он жестоко осадил Владимира за его позицию на счет абортов и гомосексуальности. Познер заявлял, что не считает нетрадиционную сексуальную ориентацию отклонением от нормы. А противников абортов считает "мракобесами", пишет ."То есть, для тебя гомосексуализм, убийство детей в утробе матери, гомосексуальные браки – это просвещение и прогресс? Не надо здесь жить. Не надо гадить в России"", – обратился к Познеру Певцов.