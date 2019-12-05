Из Москвы-реки в столичном районе Печатники сотрудники поисково-спасательного отряда извлекли тело женщины. Ее личность пока не установлена.

Из Москвы-реки в столичном районе Печатники сотрудники поисково-спасательного отряда извлекли тело женщины. Ее личность пока не установлена.Об инциденте сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по городу. В настоящее время тело передано бригаде скорой помощи.В МЧС напомнили об осторожности, которую стоит соблюдать в холодное время года. Не стоит передвигаться по тонкому льду на водоемах — это крайне опасно.